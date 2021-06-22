Меркель сделала второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19, но прививку сделала препаратом компании Moderna, тогда как для первого укола использовалась вакцина AstraZeneca, сообщает во вторник газета Bild.

Первую дозу вакцины против COVID-19 Меркель сделала еще 16 апреля. Как пишет газета, решение использовать другой препарат для второй прививки, видимо, связано с тем, что постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовал вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет, а тем, кто уже успел сделать первый укол, посоветовали перейти на вакцину Moderna.

Также ранее проводимые исследования показали, что смешивание AstraZeneca с другими вакцинами может быть более эффективным, чем два укола от одного и того же производителя, отмечает издание.

Всего в Германии на данный момент сделали 67 млн прививок против коронавиурса COVID-19, среди них 42,5 млн жителей получили как минимум один укол.

На данный момент в Германии зарегистрировано около 3,7 млн случаев COVID-19 и более 90 тыс. смертей от заболевания.