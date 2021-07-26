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В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Фото: Fernando Bizerra/EPA/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" в России, испытания I-II фазы начались в понедельник, следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Испытания безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичного прайм-буста" будут проводиться на 150 взрослых пациентах, их окончание запланировано на 2 марта 2022 года, следует из реестра.

Исследования пройдут на базе трех медорганизаций в Санкт-Петербурге - НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО "Куратор", а также в московских клиниках "Орис" и "Медси". Кроме того, в качестве разработчика привлечена фирма IQVA RDS GmbH в Москве, следует из реестра.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ AstraZeneca Спутник Лайт коронавирус COVID-9 госреестр

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