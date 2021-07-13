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Что произошло за день: вторник, 13 июля

Максимум летальных исходов COVID в РФ, казаки в Росгвардии и кредиты Минску

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки, умерли 780 пациентов. Прирост новых заболевших составил 24 702 случая. Власти Москвы отчитались о росте смертности на 23,9% в июне по сравнению с июнем 2020 года. Вcего в стране от коронавируса привились более 28,6 млн человек. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника составило 188 085 671.

- Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в РФ. Переговоры продолжались больше пяти часов.

Взрыв в гостинице в Геленджике

- Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии. По словам Дмитрия Пескова, "просто есть регионы, где живет много казаков, и там их просто будут брать на службу в Росгвардию".

- ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки, но Россия сразу отказалась.

- Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели. "Слово "похолодание" не подходит к данной ситуации", так как норма будет превышена всего на 5 градусов, а не 9...10, сказал он. Ученый также рассказал, что из-за глобального потепления в России стали чаще появляться смерчи.

- Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат в связи со строительством газопровода "Северный поток 2". Также президент Украины пообещал дать ответ на статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

- Google оштрафована на $593 млн во Франции за предполагаемое нарушение в сфере авторского права.

- Глава МВД Украины Аваков подал в отставку. Он руководил ведомством с февраля 2014 года.

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