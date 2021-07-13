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Трое газовщиков пойдут под суд из-за взрыва в керченской десятиэтажке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взрыве в десятиэтажном доме в Керчи в отношении экс-начальника службы эксплуатации газовых сетей, а также мастера и слесаря керченского управления ГУП "Крымгазсети". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Они обвиняются в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба).

Как выяснили следователи, в августе 2020 года мастера проводили ремонтные работы, после которых слесарь, не проверив герметичность стояка, подал газ во внутридомовой газопровод многоквартирного дома. При этом он не обошел все квартиры подъезда, не закрыл все краны и не доложил о результатах руководству. В свою очередь, начальник службы и мастер не проконтролировали действия подчиненного.

"В тот же день через стояк, часть которого не была изолирована, газ поступал в помещение одной из квартир, располагавшейся на девятом этаже дома. При попытке поджога сигареты жительницей квартиры произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром", - отмечается в пресс-релизе.

В результате взрыва и пожара один человек погиб, жильцам двух домов причинен ущерб в размере более 13 млн рублей.

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