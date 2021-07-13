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РАН отметила недостаточность госфинансирования науки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Государству следует увеличить финансирование фундаментальных научных исследований, чтобы были достигнуты цели, сформулированные в Стратегии научно-технологического развития, и чтобы Россия не отстала в этом отношении, говорится в докладе Российской академии наук "О реализации государственной научно-технической политики и важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2020 году".

"Государственное финансирование фундаментальных научных исследований увеличилось в 2020 году на 6%, и составляет 0,19% ВВП. Однако для достижения целей, поставленных в Стратегии научно-технологического развития, требуется увеличение финансирования как минимум до 0,4% ВВП к 2026 году, - пишут ученые. - Это позволит выйти на уровень наиболее развитых стран, например, Кореи, США или Израиля".

"В противном случае недофинансирование фундаментальной науки приведет к увеличению отставания страны в научно-технологическом развитии", - подчеркивается в докладе.

В РАН также отметили ежегодный рост госфинансирования научных исследований и разработок в структуре ВВП, но обратили внимание, что заметнее всего растет финансирование в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

"Темп роста расходов по данным направлениям (...) на 1 января 2021 года составил 40% всех расходов федерального бюджета на научные исследования и 51% расходов на прикладные исследования. При этом уровень финансирования исследований гражданского назначения не позволяет обеспечить конкурентоспособность отечественного сектора исследований и разработок", - констатировали авторы доклада.

Ученые отмечают, что в зарубежных странах расходы "на исследования в области обороны и национальной безопасности менее существенны" и "в финансирования исследований и разработок все большее место занимают науки о жизни, прежде всего генетические, а также смежные дисциплины".

Кроме того, в докладе говорится, что "острой проблемой" для российской науки является "низкая заинтересованность российского бизнеса в финансировании исследований и разработок", тогда как в большинстве развитых стран "негосударственные источники финансирования исследований и разработок (прежде всего прикладного характера) являются основными".

РАН

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