Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Программа "Приоритет-2030" привлекла в вузы 136 млрд рублей индустриальных партнеров

По словам вице-премьера Чернышенко, расходы на науку к 2030 году достигнут 2% ВВП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Программа поддержки вузов "Приоритет-2030" за время своего существования помогла привлечь от индустриальных партнеров 136 млрд рублей, сообщил на форуме "Технопром-2024" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За время ее существования уже привлечено более 136 млрд рублей от 6 тысяч индустриальных партнеров", - сказал он и добавил, что программа продлена до 2030 года, в ней сейчас участвуют 143 вуза из 56 регионов России.

По словам вице-премьера, завершающийся нацпроект "Наука и университеты" "успешно выполнил свои задачи, выполнение близко к 100%".

Меры поддержки, работавшие в нацпроекте, перейдут в новый нацпроект "Молодежь и дети", а также в программу научно-технологического развития России.

Чернышенко отметил, что в стране расходы на науку к 2030 году достигнут 2% ВВП, или, по оценкам Минэкономразвития, превысят 5,8 трлн рублей.

Он добавил, что в 20 пилотных регионах проходит разработка региональных научно-технических программ.

"Ожидаю увидеть в этих программах меры, которые направлены на усиление научно-технического потенциала регионов", - сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арбитражный суд Москвы начнет рассматривать дело о банкротстве Euroclear 21 ноября

Аэропорт Нижнекамска вслед за аэропортом Казани приостановил работу

Военная операция на Украине

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся топливный склад

Работа аэропорта Казани временно ограничена

Военная операция на Украине

За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Россией

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Акционеры Qiwi утвердили смену названия компании на NanduQ

Что произошло за день: вторник, 27 августа

Военная операция на Украине

Ранения за время эвакуации в Курской области получили 11 детей

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });