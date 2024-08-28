Программа "Приоритет-2030" привлекла в вузы 136 млрд рублей индустриальных партнеров

По словам вице-премьера Чернышенко, расходы на науку к 2030 году достигнут 2% ВВП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Программа поддержки вузов "Приоритет-2030" за время своего существования помогла привлечь от индустриальных партнеров 136 млрд рублей, сообщил на форуме "Технопром-2024" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За время ее существования уже привлечено более 136 млрд рублей от 6 тысяч индустриальных партнеров", - сказал он и добавил, что программа продлена до 2030 года, в ней сейчас участвуют 143 вуза из 56 регионов России.

По словам вице-премьера, завершающийся нацпроект "Наука и университеты" "успешно выполнил свои задачи, выполнение близко к 100%".

Меры поддержки, работавшие в нацпроекте, перейдут в новый нацпроект "Молодежь и дети", а также в программу научно-технологического развития России.

Чернышенко отметил, что в стране расходы на науку к 2030 году достигнут 2% ВВП, или, по оценкам Минэкономразвития, превысят 5,8 трлн рублей.

Он добавил, что в 20 пилотных регионах проходит разработка региональных научно-технических программ.

"Ожидаю увидеть в этих программах меры, которые направлены на усиление научно-технического потенциала регионов", - сказал вице-премьер.