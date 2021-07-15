Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

Арестован иркутянин, вылезший с трехлетним сыном на карниз 14-го этажа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Жителю Иркутска, который около трех часов простоял со своим трехлетним сыном на карнизе 14-го этажа после ссоры с женой, предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка, он арестован, сообщило в четверг управление СКР по региону.

Ранее действия 34-летнего мужчины были квалифицированы как приготовление к убийству малолетнего.

В РоссииЖитель Липецка убил 4-летнюю дочь, ранил жену и второго ребенка, а затем покончил с собойЧитать подробнее

В четверг Октябрьский районный Иркутска заключил его под стражу на два месяца. "Вину в предъявленном обвинении он признал частично. Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел 13 июля. Иркутянин с ребенком вышел на карниз балкона высотки на улице Советской и отказывался вернуться в квартиру, требуя встречи с женой, с которой у него произошел конфликт. Полиция оцепила территорию и ограничила проход пешеходов, под балконом был развернут "куб жизни".

Инспектор по делам несовершеннолетних, психолог МЧС, соседи и супруга мужчины после переговоров убедили его открыть дверь квартиры. Мужчина был задержан, ребенка спасли.

Иркутск

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

ФТС выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');