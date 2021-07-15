Арестован иркутянин, вылезший с трехлетним сыном на карниз 14-го этажа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Жителю Иркутска, который около трех часов простоял со своим трехлетним сыном на карнизе 14-го этажа после ссоры с женой, предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка, он арестован, сообщило в четверг управление СКР по региону.

Ранее действия 34-летнего мужчины были квалифицированы как приготовление к убийству малолетнего.

В четверг Октябрьский районный Иркутска заключил его под стражу на два месяца. "Вину в предъявленном обвинении он признал частично. Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел 13 июля. Иркутянин с ребенком вышел на карниз балкона высотки на улице Советской и отказывался вернуться в квартиру, требуя встречи с женой, с которой у него произошел конфликт. Полиция оцепила территорию и ограничила проход пешеходов, под балконом был развернут "куб жизни".

Инспектор по делам несовершеннолетних, психолог МЧС, соседи и супруга мужчины после переговоров убедили его открыть дверь квартиры. Мужчина был задержан, ребенка спасли.