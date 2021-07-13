Суд удовлетворил третий иск "Синема парка" к "Трасту"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил третий иск АО "Синема парк" (вместе с A&NN Investments Limited подконтрольны бизнесмену Александру Мамуту) к банку "Траст" об изменении условий договора. Об этом говорится на сайте суда.

Общий долг компаний Мамута перед "Трастом" оценивается в 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства A&NN и "Синема парка" составляют 19 млрд рублей и не обслуживаются с начала локдауна - марта 2020 года.

"Синема парк" и A&NN Investments в конце января подали в Арбитражный суд Москвы четыре иска к банку "Траст" об изменении условий кредитных соглашений. По двум искам суд встал на сторону заемщиков, несмотря на то, что проблемы с обслуживанием их кредитов начались задолго до пандемии - в 2017-2019 годах.

Банк отмечал, что неоднократно шел навстречу объединенной киносети, продлевал сроки уплаты процентов, а также уменьшал процентную ставку. Однако даже на льготных условиях заемщик и его дочерние компании не были в состоянии обсуживать все кредиты, полученные в банке на приобретение киносетей ("Синема Парк" и "Формула кино"), а также на рефинансирование кредитов других банков.

"Траст" указывал, что вынесенные судебные акты являются необоснованными и принятыми в нарушение законодательства. Формирование аналогичной судебной практики влечет системные риски как для банковской системы, так и для экономики в целом, поскольку позволяет недобросовестным заемщика, прикрываясь пандемией, уклонятся от исполнения кредитных обязательств, предупреждал банк.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Траста", суд продлил срок возврата кредита на 5 лет. Более того, с учетом уменьшении выручки в 2021 году лишь на 20%, суд снизил ставку по кредиту на 87% и практический освободил заемщика от уплаты процентов (ставка снижена с 7,5% до 1% годовых с их уплатой в конце срока возврата кредита). "Такое решение суда грубо нарушает баланс интересов банка "Траст" и заемщика. Заемщик получает возможность до 2027 года практически бесплатно использовать в своих интересах бизнес, приобретенный за счет средств банка. При этом "Трасту" не предоставляется каких-либо гарантий полного погашения кредита", - заявили в банке.

Пандемия коронавирусной инфекции и ограничительные меры в прошлом году нанесли серьезный удар по многим отраслям экономики. Перед значительной частью бизнесов встал вопрос выживания из-за драматически упавших оборотов. Многие заемщики стали договариваться с банками о пересмотре условий кредитования, но не всем удавалось добиться компромисса. В результате у "Траста" возникли судебные споры с заемщиками из числа владельцев торговой недвижимости и киноиндустрии. Первых не устраивали условия кредитной организации, банк - их предложения.

При этом уже трем компаниям удалось в суде отстоять свою позицию и добиться выгодных для них графиков платежей по долгу со ссылкой на негативные последствия пандемийных ограничений для их бизнеса и статью 451 ГК. Первопроходцами ее применения в "постковидной" экономической реальности помимо "Синема парк" стали ООО "ТРК-Красногорск" (владеет ТРЦ "Июнь" в подмосковном Красногорске) и "Вандеркинд", кредитующиеся в "Трасте".

Представители банковского сообщества в преддверии дальнейших разбирательств демонстрируют поддержку "Трасту". Такие решения судов "принуждают кредитную организацию к изменению кредитного договора на условиях заемщика, по сути делая кредитный договор кабальной сделкой для кредитной организации", - говорилось в заявлении Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия").

"Следствием такой разбалансировки будет необходимость для банков предусматривать подобные риски в стоимости заемных средств, что неминуемо вызовет к жизни порочный цикл: рост процентной ставки - односторонний пересмотр условий кредитных договоров - рост процентной ставки", - указывала ассоциация