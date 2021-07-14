Жителей Орска попросили не ездить в другие города

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Орска рекомендовала горожанам не выезжать в другие крупные города региона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Просим вас перенести в ближайшие выходные дни поездки в крупные населенные пункты Оренбургской области, а также за ее пределы", - говорится в сообщении чиновников.

Глава Минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила о росте заболеваемости на востоке региона.

"Заболеваемость на востоке выше за счет Орска. На востоке задействованы все мощности коечные, что были осенью. Развернули дополнительные койки (...) Пока у нас никакого снижения числа госпитализаций жителей Орска, к сожалению, нет", - сказала она.