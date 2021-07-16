Поволжье вводит обязательные прививки для отдельных категорий и усиливает ограничения

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - С начала недели в регионах Приволжского федерального округа по-прежнему наблюдается рост заболеваемости COVID-19: в пятницу рост числа новых случаев коронавируса за сутки отмечен в 12 из 14 регионов Поволжья.

В связи с ухудшением эпидситуации ряд регионов ввел обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Продолжается введение ограничений и борьба с фальшивыми документами о прививках.

Обязательная вакцинация для работающих

В Самарской области и Пермском крае введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

В Самарской области она коснется работников образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания и государственных гражданских служащих. Руководителям организации предписано до 7 августа организовать обязательную вакцинацию сотрудников первым компонентом, а к 1 сентября необходимо закончить вакцинацию. Предприятия, которые это сделают, получат паспорт о коллективном иммунитете.

В Пермском крае предписано до 15 сентября обеспечить вакцинацию от COVID-19 не менее 60% работников ряда отраслей.

Ранее аналогичное распоряжение было подписано в Нижегородской области. Теперь работодателей в регионе обязали размещать сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию, на цифровой платформе "Карта жителя Нижегородской области". Предоставлять данные должны будут руководители организаций и индивидуальные предприниматели.

Заболеваемость в Татарстане выросла почти на 60%

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане в июле выросла почти на 60% по сравнению с июньскими показателями, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

По ее словам, рост заболеваемости начался 25 июня и в дальнейшем может сохраняться из-за большого числа граждан, не имеющих иммунитета к коронавирусу, не привитых или уже утративших иммунитет после вакцинации.

Роспотребнадзор выдал предписания об обязательной вакцинации персонала 78 предприятиям республики в связи с возникновением там очагов коронавируса.

Вакцинация животных

В Кировскую область поступила первая партия вакцины против COVID-19 "Карнивак-Ков" для животных.

В областной станции по борьбе с болезнями животных "Интерфаксу" сообщили, что поступила пробная партия из 30 доз, спрос уже есть.

В основном вакциной интересуются хозяева собак, которые собираются выехать за границу, или породистых питомцев, которые участвуют в соревнованиях. Стоимость одной дозы вакцины составляет 485 рублей. Рекомендована двухкратная процедура.

Новые COVID-ограничения

Власти Пермского края ввели дополнительные ограничения на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. В частности, вновь ограничивается количество посетителей кинотеатров, театров, концертных залов: в залах разрешено заполнять не более 50% мест.

К активному и экологическому туризму (сплавы по рекам, походы) допустят только тех, кто сделал прививку, предоставил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до начала тура либо переболел COVID-19 не более чем полгода назад.

В Оренбургской области общепит не сможет работать с 6:00 до 00:00, за исключением работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций.

Работодателям региона предписано перевести на дистанционную форму работы жителей старше 65 лет, беременных женщин, а также работников с хроническими заболеваниями.

Кроме того, детей в оздоровительные лагеря будут принимать только с ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за три дня до заезда.

Власти Ульяновской области намерены ввести новые меры, в числе которых ограничение работы общепита в ночное время, а также ограничить пропускную способность фитнес-центров, саун и бассейнов до 50%.

Праздничные мероприятия в честь дня Йошкар-Олы перенесены из-за коронавируса. День города в этом году должен был отмечаться 7 августа, однако праздничные мероприятия перенесены на неопределеный срок.

Льготы и выходные

В Нижегородской области на фоне ситуации с коронавирусом вернули льготу на проезд для медиков, волонтеров и сотрудников Роспотребнадзора, задействованных в борьбе с пандемией. Подобная мера поддержки вводилась весной 2020 года, льготы действовали до середины апреля текущего года.

Пермский оперштаб рекомендовал работодателям региона выделить работникам выходной в день прохождения иммунизации.

Также подписан приказ о выплате материальной помощи в размере 1,5 тыс. рублей работникам АО "АвтоВАЗ", вакцинировавшимся от COVID-19 до 17 сентября 2021 года, сообщается сообщается в официальной группе "ВКонтакте" профсоюзной организации "АвтоВАЗа".

Уголовные дела и штрафы

В Саратове была пресечена продажа документов, связанных с вакцинацией от COVID-19, сообщала пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, к медику в мессенджере обратился неизвестный, представившийся жителем Московской области. Он попросил провести фиктивную вакцинацию от коронавируса. За внесение сведений о сделанной прививке в базу данных без фактического вакцинирования медработник получил 3 тыс. рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Возбуждено дело по факту сбыта поддельных справок с отрицательными результатами тестов на COVID-19 в Самарской области, сообщает пресс-служба МВД России. Поддельные справки стоимостью 1,5 тыс. рублей продавались в круглосуточном режиме в автобусе, припаркованном на федеральной трассе в Большечерниговском районе, с нанесенной рекламой о проведении экспресс-тестов на COVID-19.

Оренбургский областной театр музыкальной комедии на этой неделе был оштрафован на 100 тыс. рублей по решению суда за отсутствие перчаток у сотрудников и обеззараживателей в зале.

Снятие карантина в поселке Оренбурга

Оренбургский поселок Шильда с 2,3 тыс. жителей, закрытый в конце июня на карантин, постепенно снимает ограничительные меры, сообщила администрация Адамовского района. Под карантином будут оставаться дома только заболевшие и контактные лица. В ограниченном режиме продолжают функционировать школы, детские сады, дома культуры поселка.

1 июля в поселке закрылись все социальные учреждения, магазины с непродовольственными товарами и продуктовые точки вдоль трасс межмуниципального значения.

В то же время власти Орска попросили местных жителей не выезжать за пределы города на фоне напряженной ситуации с COVID-19. Минздрав отмечал, что на востоке области заболеваемость выше за счет Орска.

Диспансеризация и санаторное лечение для переболевших

В Удмуртии началась углубленная диспансеризация лиц, перенесших коронавирус, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Для ее проведения из федерального бюджета республике выделено 30 млн 843 тыс. рублей.

Уточняется, что в республике планируется провести осмотр всех переболевших COVID-19.

Власти Самарской области решили развивать медицинский туризм, в том числе для переболевших COVID-19. Глава области Дмитрий Азаров заявил о планах переоборудовать Сергиевские минеральные воды и одноименный 188-летний санаторий, в период пандемии на его базе уже прошли реабилитацию после COVID-19 сотни жителей региона.