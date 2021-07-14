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В Ульяновской области приостановили вакцинацию до новой поставки "Спутника V"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Ульяновской области практически полностью израсходована вакцина от коронавируса, в пунктах ведется запись желающих сделать первую прививку, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Минздрава региона.

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"Массовая вакцинация в регионе приостановлена из-за того, что вакцина практически полностью израсходована. Сейчас в основном ведется вакцинация только вторым компонентом", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что желающие сделать прививку могут проконсультироваться в пунктах вакцинации с врачом и записаться в лист ожидания. "Ориентировочно новая поставка "Спутник V" ожидается в четверг", - добавил представитель Минздрава.

По информации пресс-службы, по данным на начало текущей недели первым компонентом вакцины было привито 226 512 человек, или 38% от плана по числу жителей региона, которых планируется вакцинировать.

Ульяновская область коронавирус

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