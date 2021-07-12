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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:46Заразились
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Петербург получил вакцину "КовиВак", закончившуюся в июне

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Новая партия вакцины от COVID-19 "КовиВак" поступила на фармбазу Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

МоскваВакцина "КовиВак" закончилась в Москве спустя суткиЧитать подробнее

Партия составляет 8 580 доз. Ранее сообщалось, что запасы этой вакцины в городе закончились в конце июня.

Сейчас запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 182 616 доз, в основном это "Спутник V".

По состоянию на понедельник в Петербурге привились первым компонентом 1 074 196 человек, из них 762 103 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Хроника коронавируса. Июль.

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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.
Петербург коронавирус КовиВак

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