Петербург получил вакцину "КовиВак", закончившуюся в июне

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Новая партия вакцины от COVID-19 "КовиВак" поступила на фармбазу Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

Партия составляет 8 580 доз. Ранее сообщалось, что запасы этой вакцины в городе закончились в конце июня.

Сейчас запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 182 616 доз, в основном это "Спутник V".

По состоянию на понедельник в Петербурге привились первым компонентом 1 074 196 человек, из них 762 103 человека полностью завершили цикл вакцинации.