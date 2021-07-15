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ЦИК РФ заверил списки партий "Новые люди" и "Коммунисты России"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в четверг заверил список партии "Новые люди" и список кандидатов по одномандатным округам "Коммунистов России" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

В РоссииЦИК нашел недостатки в документах партий "Коммунисты России" и "Новые люди"Читать подробнее

Заверен список из 212 кандидатов от "Новых людей". Также комиссия заверила список "Новых людей" в количестве 195 кандидатов по одномандатным округам.

Центризбирком зарегистрировал восемь уполномоченных представителей "Новых людей", а также троих уполномоченных по финансовым вопросам.

Заверенный список кандидатов-одномандатников от "Коммунистов России" состоит из 204 человек.

Партия "Новые люди" 9 июля представила в Центризбирком России документы для заверения списков к предстоящим выборам депутатов Госдумы. "Коммунисты России" подали документы 3 июля. Затем ЦИК РФ выявил в документах обеих партий недостатки - у "Новых людей" всего было обнаружено более 100 нарушений, у "Коммунистов России" - нарушения по четырем кандидатам. Партии исправили документы и повторно представили в комиссию.

По решению предвыборного съезда партии "Новые люди", который прошел 4 июля, во главе общефедерального списка были выдвинуты председатель партии Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Федеральный список включает 37 региональных групп, состоящих из 238 кандидатов. 215 кандидатов будут баллотироваться в Госдуму от "Новых людей" по одномандатным округам.

В общефедеральную часть списка "Коммунистов России", по решению съезда партии, который прошел 30 июня, вошли 15 человек во главе с председателем партии Максимом Сурайкиным и четырьмя его заместителями - Русланом Хугаевым, Ильей Ульяновым, Сергеем Малинковичем и Ярославом Сидоровым.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

ЦИК РФ

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