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ЦИК заверил списки Партии Роста для участия в выборах в Госдуму

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в пятницу заверил список Партии Роста для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы VIII созыва и разрешил партии открыть избирательный счет.

ЦИК РФ заверил федеральный список кандидатов от Партии Роста в количестве 290 человек. Также комиссия заверила список партии в количестве 101 кандидата по одномандатным округам.

Также комиссия приняла решение об открытии специального избирательного счета Партии Роста для ведения партией избирательной кампании.

Центризбирком зарегистрировал 17 уполномоченных представителей Партии Роста, а также двух уполномоченных по финансовым вопросам, их списки будут направлены в региональные избиркомы.

Партия Роста 10 июля представила в Центризбирком России документы для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам к предстоящим выборам депутатов Госдумы. Затем ЦИК РФ выявил в документах недостатки – были обнаружены нарушения по 55 кандидатам. Партия исправила документы в двухдневный срок и повторно представила в комиссию.

На предвыборном съезде Партии Роста, который состоялся 7 июля, было решено выдвинуть во главе общефедерального списка члена комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксению Безуглову, депутата гордумы Томска Елену Ульянову и режиссера Ирину Миронову. Председатель Партии Роста Борис Титов возглавил территориальную группу партии по Москве. В список кандидатов-одномандатников вошли 108 человек, в федеральный список – 300 кандидатов.

Федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем партии в ЦИК не позже 30 дней с даты назначения выборов, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня. После рассмотрения в семидневный срок ЦИК либо выдает уполномоченному заверенную копию списка, либо отказывает в этом.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

ЦИК РФ Центризбирком Партия Роста

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