Площадь лесных пожаров в Якутии выросла за сутки на 200 тыс. гектаров

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась более чем на 200 тыс. гектаров. По данным пресс-службы регионального министерства экологии, утром в пятницу в республике тушат 75 лесных пожаров на площади 740 221,6 гектара, накануне площадь пожаров составляла 529 718,5 гектара.

При этом в минэкологии Якутии сообщают, что за минувшие сутки пожарные ликвидировали 41 лесной пожар на площади 78 106,5 гектара.

Лесные пожары в Якутии зафиксировали в 17 районах: Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском районах. Кроме того, огонь распространился на двух особо охраняемых природных территориях - "Ленские столбы" и Олекминский заповедник.

Как сообщалось, в Якутии в минувший четверг тушили лесные пожары на площади в 529 718,5 га. Кроме того, к патрулированию обстановки в Якутии привлекли шесть вертолетов и самолет БЕ-200, который работает в Мирнинском районе.