Лесные пожары в России охватили более миллиона гектаров

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 300 лесных пожаров на площади свыше 1 млн гектаров полыхают на территории России, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

На 00:00 (по Москве) 16 июля на территории РФ "действовало 307 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 008 573 га, по которым проводились работы по активному тушению", говорится в сообщении агентства в пятницу.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (более 858 тыс. га), Чукотском автономном округе (более 45 тыс. га), на Камчатском крае (около 35 тыс. га), а также в Иркутской (более 27 тыс. га) и Магаданской (3,5 тыс. га) областях.

На тушении лесных пожаров задействовано около 6 тыс. человек, около 1 тыс. единиц техники, а также 41 воздушное судно. Порядка 75 воздушных судов находятся на мониторинге ситуации с пожарами.

За прошедшие сутки, по данным Авиалесоохраны, ликвидированы 115 лесных пожаров на площади более 13 тыс. га. Сообщается, что лесные пожары ликвидированы в Республиках Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Магаданской, Самарской областях, Пермском, Красноярском, Хабаровском краях, Удмуртской Республике, Чукотском автономном округе.

В РФ в настоящее время, по данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон открыт во всех субъектах страны. Особый противопожарный режим введен в 60 регионах России. Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми регионах РФ – на всей территории Челябинской области и Республики Саха (Якутия), а также в одном муниципальном образовании следующих регионов – Республика Карелия, Пермский и Красноярский края, Иркутская область, Чукотский автономный округ и Камчатский край.