Признанная в РФ нежелательной НПО "Проект медиа" ликвидируется

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американская неправительственная организация "Проект Медиа", признанная Генпрокуратурой РФ нежелательной в России, уже в стадии ликвидации и больше не имеет отношений с журналистами. Об этом заявила команда издания "Проект".

"Мы, команда издания "Проект", имеем сообщить следующее. Компания Project Media, Inc., зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки и признанная накануне российскими властями "нежелательной организацией", находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России", - говорится в сообщении издания.

В нем также сказано, что журналистский коллектив продолжит свою работу, но не уточняется, в какой форме.

Команда "Проекта" пообещала, что "расследований меньше не станет".

Генпрокуратура РФ 15 июля признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации "Проект Медиа".

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США)", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве. Прокуроры посчитали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Проект медиа" стала 41 иностранной НПО, чья деятельность признана в России нежелательной. До этого решения в списке не было ни одного медиа.

Кроме того, Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов самого Баданина, а также четверых сотрудников издания, Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову. Также СМИ-иноагентами по решению Минюста признаны главред издания "Открытые медиа" Юлия Ярош, ее заместитель Максим Гликин и корреспондент "Радио Свобода" (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Елизавета Маетная.