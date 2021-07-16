В РФ снова обновлен суточный антирекорд по смертности от COVID-19

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 704 случая, умерли за сутки 799 пациентов, и это новый максимум за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 704 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (11,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки число летальных исходов от коронавируса опять увеличилось, составив 799, это очередной новый максимум за пандемию. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 105. В Санкт - Петербурге умер 101 человек, в Иркутской области - 36. После перенесенной болезни выздоровели 21 932 пациента.

В российской столице в пятницу, сообщает оперативный штаб, 5382 новых случая COVID-19, 8032 человека выздоровели.

Кроме российской столицы наибольшие показатели заболеваемости за сутки зафиксированы в Московской области - 2484 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1948 случаев.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавирусной инфекции, 146 868 умерших и 5 300 908 выписанных.