В Москве число выздоровевших от COVID за сутки приблизилось к максимуму за всю пандемию

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 5,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, количество выздоровевших в городе от болезни за 24 часа приблизилось к максимуму за все время пандемии - это более 8 тысяч выписанных, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 5 382 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 5 237 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 145 человек больше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 105 человек. В пятницу не было достигнуто максимальное значение этого показателя, но смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне. С начала пандемии скончались 24 173 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 8 032 пациента. Этот показатель приблизился к максимальному значению за все время пандемии, которое было зафиксировано 26 мая 2020 года. В тот день в Москве от болезни выздоровели 8 033 москвича. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 266 393 человека.

Накануне сообщалось о 7 855 выписанных и 101 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 июля составляет 1 454 217.