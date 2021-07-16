Экипажу пропавшего Ан-28 пришлось пересдавать экзамен по аварийным ситуациям

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пилоты Ан-28, который пропал под Томском, весной 2020 года провалили экзамен по проверке действий при аварийной ситуации, сообщили "Интерфаксу" в службах транспортного надзора региона.

"Во время плановых проверок весной прошлого года были выявлены критические несоответствия, включая невыполнение экипажем нормативов по действиям во время ЧС и аварийных ситуаций", - сказал собеседник агентства.

Позднее экипажу удалось пересдать экзамены.

Во время полета экипаж на неполадки не жаловался, сообщил телеканалу "Россия 24" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Томской области Евгений Пинчуков. Информацию о том, что Ан-28 пропал с радаров, поступила в управление в 13:00 по московскому времени, добавил он. Аварийный маяк сработал у самолета в тот момент, когда он пролетал над Бакчарским районом.

Созданный в связи с инцидентом оперативный штаб рассматривает несколько версий случившегося с Ан-28, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе.

"Среди основных версий возможная жесткая посадка или крушение из-за технических проблем или ошибки пилотирования", - сказал он.

В пятницу у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила" ("Сибирская легкая авиация"), сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту, по предварительным данным, находились 17 человек, в том числе три члена экипажа.

На поиск Ан-28 вылетели вертолеты. В Бакчарском районе, где ищут самолет, держится благоприятная погода без осадков, сообщил "Интерфаксу" сотрудник бакчарской метеостанции.

Пропавший самолет летел из Кедрового в Томск.

"Судно 1989 года, использовалось "Аэрофлотом", затем авиалиниями Киргизии. С 2003 по 2007 год находился в Киргизстане на хранении", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. С 2014 года, по его словам, судно используется авиакомпанией "Сила".