Авиакомпания "Сила" отменила два рейса после исчезновения Ан-28

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сила" отменила два рейса из Томска в пятницу и субботу, которые должен был совершить Ан-28, пропавший ранее 16 июля.

По данным табло томского аэропорта "Богашево", в пятницу отменен рейс Томск-Каргасок-Новый Васюган (и обратно), в субботу - рейс Томск-Барнаул-Белокуриха-Новосибирск.

Рейс из Кедрового, который пропал в пятницу с экранов радаров, на табло обозначен как "задерживающийся".

Поиски пропавшего самолета продолжаются, сказал "Интерфаксу" генеральный директор авиакомпании ООО "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") Андрей Богданов.

"Идет очень много служебных звонков. Пока связи с экипажем нет. Место нахождения самолета не установлено", - сказал он.

Самолет летел из Кедрового в Томск, на борту было 14 пассажиров, в том числе четверо детей, и три члена экипажа. Аварийный маяк Ан-28 сработал над Бакчарским районом Томской области.

Источник "Интерфакса" в оперштабе, созданном в связи со случившимся, сказал, что среди основных версий инцидента - жесткая посадка или крушение из-за технических проблем или ошибки пилотов.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с исчезновением самолета.