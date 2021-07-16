На борту пропавшего под Томском Ан-28 находится 17 человек

Архивное фото Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На борту пропавшего под Томском пассажирского самолета Ан-28 находится 17 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.

Ранее сообщалось, что пассажирский Ан-28 пропал под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка. По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровск-Томск.

Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.