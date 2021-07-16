Депутат думы Тобольска арестован за применение насилия к полицейскому

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суд в Тобольске (Тюменская область) по ходатайству следствия арестовал депутата городской думы Сергея Вакарина, обвиняемого в применении насилия к полицейскому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Вакарин арестован на два месяца", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 13 июля на трассе под Тобольском наряд ГИБДД за нарушения правил дорожного движения остановил Mercedes, за рулем которого был Вакарин.

В частности, водитель пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от экипажа ГИБДД.

На требование автоинспектора выйти из автомобиля депутат не отреагировал и продолжил движение. Полицейский предпринял попытку остановить машину, в результате чего получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

Очевидцы писали в соцсетях, что инспектор начал снимать на телефон депутата, так как тот был пьяный. Вакарин забрал телефон у инспектора и попытался скрыться на машине, протащив зацепившегося полицейского по асфальту.

СУ СКР по региону возбудил уголовное дело против депутата по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), он был задержан.

Региональный политсовет "Единой России" исключил его из партии. Накануне, 15 июля, Вакарин был задержан.

По данным, опубликованным на сайте Тобольской думы, Вакарин - самый богатый депутат гордумы, его доход за 2020 год составил 64,4 млн рублей.