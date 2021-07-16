ЦИК РФ намерен сделать видеонаблюдение на выборах "адресным"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России оптимизирует процесс видеонаблюдения на выборах, делает его адресным и ответственным, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Хочу еще раз сказать, мы не сужаем, а расширяем возможности видеонаблюдения. Никогда так много не охватывалось участков, не было такого беспрецедентного охвата, как сейчас. Мы просто оптимизируем этот процесс, делаем его адресным и ответственным", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в пятницу.

Председатель комиссии подчеркнула, что у каждого заинтересованного в наблюдении гражданина есть возможность участвовать в этом процессе. "У нас к ресурсу, на который будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видеонаблюдению, будучи не в участке. У каждого кандидата и самовыдвиженца, через общественные штабы", - отметила Памфилова.

По ее словам, Центризбирком в ближайшее время подготовит развернутое заявление по новому порядку видеонаблюдения на выборах.

Кроме того, Памфилова заявила, что ЦИК РФ не против, чтобы регионы вели видеотрансляцию с участков за свои средства. "Если у вас (регионов) есть такая возможность, и бюджеты позволяют транслировать, пожалуйста, это ваше право. У нас Москва еще хотела, еще кто-то. Мы не против. На федеральном уровне мы не можем это позволить, потому что это большие миллиарды", - сказала глава ЦИК РФ.

ЦИК РФ ранее утвердил порядок видеонаблюдения на предстоящих выборах в сентябре. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что средства видеонаблюдения с момента включения будут обеспечивать непрерывную звуко- и видеозапись в течение трех дней голосования - 17, 18 и 19 сентября, в том числе в ночное время - это две ночи первого и второго дней голосования.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что ЦИК РФ планирует закрыть трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Журналисты сослались на презентацию комиссии, в которой прямо не упоминается возможность просмотра трансляции с видеокамер для рядовых граждан, а также на постановление Центризбиркома.

Затем Булаев заявил, что ЦИК РФ принял решение обеспечить видеотрансляцию избирательного процесса на предстоящих в сентябре выборах для его прямых участников. По его словам, все заинтересованные граждане могут наблюдать за процессом голосования в режиме онлайн в центрах наблюдения.