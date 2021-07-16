Памфилова заступилась за сборщиков подписей перед Колокольцевым

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву о том, что полицейские задерживают сборщиков подписей в поддержку выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы.

"Я сегодня направила письмо министру внутренних дел РФ (Владимиру) Колокольцеву, потому что получила пару жалоб о том, что возникают проблемы у некоторых (кандидатов) со сбором подписей, - сказала она на заседании ЦИК. - Чтобы со стороны правоохранительных органов во всех регионах было максимально корректное отношение к кандидатам по сбору подписей, чтобы оказывали то необходимое содействие, которое должно быть".