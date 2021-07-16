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Никите Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий

Никите Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий уже осужденному бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий)",- сообщают в Следственном комитете в пятницу.

В начале июля СК сообщил, что в отношении Белых возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность.

По версии следствия, в 2015 году Белых, исполняя обязанности губернатора Кировской области, обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (АО "К.Р.И.К.") с одной из компаний на сумму 320 млн рублей.

Согласно договору, деньги с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

"В последующем губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.", находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения. Суммы задолженности не были возвращены в АО "К.Р.И.К.", - сказали в ведомстве.

Решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО "К.Р.И.К." с правительства Кировской области взыскали более 202 млн рублей.

"Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства",- заявили в СК.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный районный суд Москвы санкционировал его арест.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

Кировский экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии в Рязанской области.

Никита Белых СКР

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