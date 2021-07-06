На Никиту Белых завели новое уголовное дело

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело, сообщили в СКР. Он уже отбывает восьмилетний срок в колонии по делу о получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (часть 6 статьи 290 УК).

Новое дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК).

По версии следствия, в 2015 году Белых, исполняя обязанности губернатора, действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (АО "К.Р.И.К.") с одной из региональных компаний на 320 миллионов рублей. Деньги с процентами должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

В последующем он на совещаниях давал поручения о распределении этих денег "на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.", находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения, полагает следствие. Долг АО "К.Р.И.К" так и не вернули, говорится в пресс-релизе.

Затем Арбитражный суд Кировской области взыскал в пользу корпорации более 202 миллионов рублей.

"Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства", - заявили в СК.

В середине 2000-х годов Белых был одним из лидеров партии "Союз правых сил". С января 2009 года по июль 2016 года он руководил Кировской облстью.

Его задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов, как утверждало следствие, при получении взятки. С тех пор он находится под стражей.

Пресненский суд 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей. В мае 2018 года Мосгорсуд оставил этот приговор без существенных изменений. Бывший губернатор отбывает срок в исправительной колонии в Рязанской области.

В ноябре 2020 года стало известно, что защита Белых отозвала из суда аходатайство о замене оставшегося ему срока на более мягкое наказание.