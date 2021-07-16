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Производители удобрений готовы вдобавок к заморозке цен дать аграриям скидки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Производители минеральных удобрений готовы дополнительно к заморозке цен давать российским аграриям скидки до 5% до конца осенней посевной кампании, сообщила отраслевая ассоциация (РАПУ).

В соответствии с договоренностями с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым крупнейшие производители минеральных удобрений "приняли добровольные решения о сдерживании цен на свою продукцию и предоставлении дополнительных скидок до 5% от текущего уровня на основные виды минеральных удобрений до завершения осенних полевых работ" 31 октября, говорится в заявлении.

"Эти решения приняты в дополнение к реализуемым мерам по поддержке российских аграриев в период осенних полевых работ, с учетом изменения макроэкономической ситуации, связанной с последствиями продолжающейся пандемии и засухи в ряде российских регионов", - отмечает РАПУ.

Минсельхоз, в свою очередь, заявил, что достигнутые договоренности позволят российским аграриям "осуществить необходимые закупки минеральных удобрений под урожай 2022 года, учитывая, что менее чем через месяц начнется сев озимых культур".

Ранее в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам отраслевого совещания сообщила, что производители удобрений готовы заморозить цены для внутреннего рынка, при этом для крестьянских фермерских хозяйств предложено предусмотреть скидку в 5%.

По ее словам, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС вместе с бизнесом в недельный срок должны определить параметры добровольной фиксации цен под конкретные объемы потребления в этом сельхозгоду.

РАПУ Виктория Абрамченко Минсельхоз Дмитрий Патрушем Минпромторг Денис Мантуров

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