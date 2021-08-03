"ФосАгро" пообещала скидку аграриям под "борщевой набор" в 5%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "ФосАгро" сообщила, что предоставит скидку в 10% фермерским хозяйствам, а также аграриям под овощи открытого грунта в регионах России, пострадавших от природных ЧС. Это решение компания приняла после совещания глав регионов, членов правительства парламентариев.

Остальные российские фермеры получат скидку в 5%. Такой же размер скидки определен для аграриев под выращивание овощей открытого грунта.

Скидка будет действовать до конца осенней посевной кампании и распространится на самые востребованные в период осенней посевной фосфорсодержащие марки удобрений: аммофос и NPK-удобрения.

16 июля на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко была достигнута договоренность о заморозке цен на удобрения для внутреннего рынка в текущем сельхозгоду. Производители удобрений, в том числе "ФосАгро", "Акрон", "ЕвроХим", тогда заявили, что готовы зафиксировать цены для отечественных аграриев на текущих уровнях, а также давать скидки до 5% до завершения осенних полевых работ - по 31 октября 2021 года.

Абрамченко позднее сказала "Ведомостям", что фиксация цен на удобрения должна позволить российским аграриям закупить необходимые объемы и под озимый, и под яровой сев - всего около 3,5 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).