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Производители удобрений временно заморозят цены для аграриев РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Производители удобрений заморозят цены для российских аграриев до конца сельхозгода. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Вместе с ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости стимулирования применения минеральных удобрений аграриями. В качестве краткосрочной меры бизнес готов заморозить цены на минеральные удобрения в текущем сельхозгоду. Для повышения доступности удобрений для крестьянских фермерских хозяйств производителями минеральных удобрений дополнительно предложено предусмотреть скидку в 5%", - заявила Абрамченко, чьи слова передала ее пресс-служба.

По итогам совещания Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС вместе с бизнесом в недельный срок должны определить параметры добровольной фиксации цен под конкретные объемы потребления в этом сельхозгоду, говорится в сообщении.

В свою очередь, "ФосАгро" заявила, что цены на ее удобрения для внутреннего рынка будут зафиксированы до завершения осенних полевых работ, по 31 октября 2021 года, "не выше текущих июльских уровней".

Ведомствам и компаниям также поручено проанализировать и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений, сообщила пресс-служба Абрамченко. В ходе совещания, в частности, обсуждались такие меры как создание индекса доступности цен на минеральные удобрения для аграриев и корректировка цен в случае его повышения, использование биржевых механизмов.

Методика определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев уже разработана профильными ведомствами по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. "По замыслу разработчиков, она будет внедрена уже в этом году", - отмечает "ФосАгро".

Виктория Абрамченко ФосАгро

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