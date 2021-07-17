Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:02Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 189 482 312+557 049

В Крыму зафиксирован четвертый подряд суточный максимум по COVID-19

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев коронавируса впервые с начала пандемии превысило 400, это четвертый антирекорд подряд и шестой - за неделю.

"За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во вконтакте в субботу.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Антирекорд обновился четыре раза - 10, 11, 13, 14 и 15 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 54 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Крым коронавирус

Новости

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

Двое из пострадавших на заводе в Дзержинске попали в реанимацию

Что произошло за день: пятница, 16 июля

"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД-181М

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

На оборонном заводе трое пострадали при разгерметизации емкости с ацетоном

Пандемия коронавируса

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

В Петербурге стали реже красть крышки канализационных люков

Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

МВД Ставрополья заинтересовалось найденной в помидорах запиской "Помогите, мы в рабстве"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');