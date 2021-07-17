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В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, ужесточающие ограничения для детских лагерей и социальных учреждений.

"Согласно указу, с 1 августа 2021 года в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%", - сообщила пресс-служба главы.

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В режим полной изоляции переводятся учреждения стационарного социального обслуживания при иммунизации менее 95% персонала.

Помимо этого, до 17 августа прекращается диспансеризация населения.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 54 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей. В последние дни фиксируются рекордные показатели по количеству выявленных случаев коронавируса - около 400 в сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Крым коронавирус

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