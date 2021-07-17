Военные отправили в Хакассию коронавирусный госпиталь

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минобороны начали переброску военного госпиталя в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в министерстве.

"Два самолета Ил-76 ВКС России с медицинскими специалистами Центрального военного округа на борту вылетели с аэродрома Шагол (Челябинская область) в Республику Хакасия. В составе медицинского отряда ЦВО военнослужащие и специальная военная техника мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в состав госпиталя вошли 67 медиков, которые будут работать в анестезиологическом, реанимационном, приемном, инфекционном и санитарно-эпидемиологическом отделениях. "Мобильный госпиталь оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе, аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и другими медицинскими приборами, необходимым для лечения самого широкого спектра патологий", - добавили в министерстве

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения местных властей принял решение о направлении в Хакасию из Челябинской области мобильного госпиталя на 100 койко-мест в рамках помощи по лечению больных с СOVID-19. Также сообщалось, что по решению Шойгу военно-транспортной авиацией в Абакан будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода для медучреждений Хакасии.