Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:17Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Медики ЦВО развернули приемное отделение госпиталя в Хакасии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развёртыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ближайшее время, пояснили в военном ведомстве, планируется провести совместное совещание с гражданскими специалистами республики, где будет определен порядок и объем работы военных медицинских работников.

Ранее сообщалось что в составе госпиталя, 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики. Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией. Также в Абакан доставят необходимые объемы медицинского кислорода.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Хакасия Абакан коронавирус COVID-19 ЦВО Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось до трех

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось до трех

Что произошло за день: суббота, 17 июля

ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР

ЦИК РФ заверил списки партии "Яблоко" для участия в выборах в Госдуму

Причиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машиниста

Причиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машиниста

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей

РЖД подключились к ликвидации последствий столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');