Медики ЦВО развернули приемное отделение госпиталя в Хакасии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развёртыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ближайшее время, пояснили в военном ведомстве, планируется провести совместное совещание с гражданскими специалистами республики, где будет определен порядок и объем работы военных медицинских работников.

Ранее сообщалось что в составе госпиталя, 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики. Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией. Также в Абакан доставят необходимые объемы медицинского кислорода.