РЖД подключились к ликвидации последствий столкновения поездов в Приамурье

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога направила восстановительный поезд к месту столкновения двух грузовых поездов на участке железной дороги Улак-Эльга в Амурской области, сообщает пресс-служба компании.

"Вождение поездов на данном участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно без участия ОАО "РЖД". Дальневосточная железная дорога оказывает содействие ООО "Эльгауголь" в ликвидации последствий столкновения грузовых поездов. К месту происшествия отправлен восстановительный поезд со станции Тында", - говорится в сообщении.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак-Эльга на путях необщего пользования. Два человека человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли.

Как сообщалось, дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле.