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Около 45% жителей Сочи привились от коронавируса

На курорте на пике сезона находятся 200 тыс. туристов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В городе-курорте Сочи вакцинацию прошли уже около половины местных жителей, в субботу прививку поставил мэр Алексей Копайгородский.

"Сегодня врачи дали добро, и я сделал прививку. (...) Сочи уже перешагнул 110-тысячную отметку. У нас привились почти 45% от общего числа горожан, подлежащих вакцинации", - написал Копайгородский в своем официальном аккаунте в телеграме.

По его словам, отдыхающих на курорте российских и зарубежных туристов заселяют в отели с ПЦР-тестами и сертификатами вакцинации.

"В Сочи пик летнего сезона. Одномоментно у нас находятся более 200 тысяч туристов. И они, и жители города должны быть в полной безопасности. Коллективный иммунитет и массовая вакцинация - единственный способ победить коронавирус", - заявил мэр Сочи.

По его словам, пункты вакцинации в Сочи "стабильно работают, вакциной обеспечены, также медикам помогают волонтёры.

Сочи коронавирус

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