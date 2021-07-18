В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 018 случаев, умерли за сутки 764 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 826 (11,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 764 пациента. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 106, в Санкт-Петербурге - 101, в Иркутской области - 40. По выздоровлении были выписаны 18 886 человек.

В российской столице в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 4357 новых случаев COVID-19, 7283 пациента выздоровели.

В Московской области за сутки выявлено 2554 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1941.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 958 133 случая коронавирусной инфекции, 148 419 умерших и 5 341 231 выписанных.