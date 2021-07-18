Суточное число заболевших COVID в Москве снижается второй день подряд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Более 4,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, этот показатель продолжает снижаться второй день подряд, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 4357 больных COVID. Накануне сообщалось о 4561 случаях инфицирования.

За сутки коронавирус привел к смерти 106 человек. С начала пандемии скончались 24 381 пациент.

Выздоровели от заболевания за сутки 7283 пациента. Всего за все время пандемии в Москве вылечились 1 281 319 граждан.

Накануне сообщалось о 7643 выписанных и 102 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 июля составляет 1 463 135.