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Два самолета-амфибии направлены на тушение пожаров в Якутии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Якутию для тушения природных пожаров дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России.

В РоссииЯкутск и еще 50 населенных пунктов накрыло дымом от лесных пожаровЧитать подробнее

"В течение суток в г. Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолета Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

В настоящее время в регионе продолжается тушение природных пожаров. Сложная обстановка сохраняется в Горном, Мирнинском, Сунтарском и Хангаласском районах.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров накрыл в Якутии 51 населенный пункт, в том числе и город Якутск, где в воскресенье приостановлена работа местного аэропорта и ограничено судоходство на реке Лена.

На тушении пожаров в Якутии задействовано свыше 2,2 тыс. человек и более 270 единиц техники. Работает авиация.

Якутия МЧС

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