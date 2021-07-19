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Росавиация снова отказала авиакомпаниям в допусках к рейсам на курорты Египта

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний на выполнение рейсов из городов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, заявления подавали десять перевозчиков, следует из приказа ведомства.

Согласно документу, из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar. Всего было подано более 230 заявок.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиакругах, отклонение заявок на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх связано с "отсутствием решения оперштаба о параметрах возобновления авиасообщения".

В начале июня авиакомпании также получили отказ Росавиации в допуске в рейсам в курортные города Египта.

Президент РФ Владимир Путин 8 июля отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.

После это Роспотребнадзор и Ростуризм провели переговоры с главой министерства туризма Египта и договорились направить на курорты страны специалистов для оценки эпидемиологической ситуации в местах отдыха. По результатам этой поездки должно быть принято решение о точной дате запуска чартеров и количестве рейсов.

Росавиация Египет

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