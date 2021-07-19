Что произошло за день: понедельник, 19 июля

Вице-премьеры стали кураторами федеральных округов, ФМБА приступает к испытанием своей COVID-вакцины

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вице-премьеры РФ стали кураторами федеральных округов. В частности, Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный округ, Александр Новак - Северный Кавказ, Юрий Борисов - Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин - Южный Федеральный округ.

- ФМБА получило разрешение Минздрава России на испытание своей вакцины от коронавируса. Исследования будут проводиться среди 200 участников в возрасте от 18 до 60 лет.

- Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и проектам. Президент РФ потребовал не допустить переноса сроков достижения национальных целей, установленных до 2024 года. Кроме того, премьер-министр в ходе заседания заявил, что правительство подготовило 42 стратегических инициативы, которые призваны добавить гибкости социально-экономической системе. Говоря о прогнозах на год, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что рост ВВП ожидается на уровне 3,9% или даже выше, но остается проблема высокой инфляции, которая по итогам года может составить 5%.

- Майкл Калви в своем последнем слове заявил о позитивном сигнале бизнесу в случае положительного решения суда. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что конкретное дело не может влиять на инвест-климат, а главную роль играют системные меры. Приговор по "делу Baring Vostok" будет оглашен 2 августа.

- В России выявили еще 24 633 заболевших коронавирусом. На Москву пришлись 4 007 новых пациентов.

- В Москве арестовали девушку, сбившую насмерть детей на пешеходном переходе. 16 июля на улице Авиаторов 18-летняя Валерия Башкирова сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе, двое из них умерли в больнице. Первоначально девушку отправили под домашний арест, но затем прокуратура потребовала ужесточить обвинение.

- Росавиация снова отказала авиакомпаниям в допусках к рейсам на курорты Египта. Всего поступило более 230 заявок от десяти перевозчиков. По данным источника в авиакругах, регулятор ждет решения оперштаба о параметрах возобновления перелетов.

- Алексей Березуцкий официально стал главным тренером футбольного клуба ЦСКА.