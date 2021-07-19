Хуснуллин пообещал до августа запустить механизм поддержки застройщиков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Механизм господдержки застройщиков в условиях удорожания строительства уже разработан и будет запущен до конца июля, заявил на заседании совета по стратегическому развитию и проектам вице-премьер Марат Хуснуллин. О важности этой работы ему напомнил президент Владимир Путин.

"У нас механизм готов, мы уже ряд необходимых ведомственных приказов с Минстроем издали, с Минфином сейчас выверяем сумму и механизм. Прямо до конца июля этот механизм уже запустим в работу. Иначе мы действительно можем потерять ряд компаний и темпы развития страны в части строительства - и все остальное из этого вытекающее", - сказал Хуснуллин.

Президент до этого отметил, что строительство подорожало на 10-15%, в правительстве это много обсуждали.

"Для отдельных компаний это может быть проблемой. Здесь важно их вовремя поддержать, не допустить банкротства, и главное - не допустить увеличения долгостроев. Это серьезный вопрос, который не должен актуализироваться и стать острым", - сказал президент.

Цены на стройматериалы в России в июне продолжили рост, увеличившись на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%, сообщал ранее Росстат. По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%.

Динамика удорожания стройматериалов продолжает в разы превышать общую инфляцию: в июне она составила 0,69% к маю текущего года, в годовом выражении достигла 6,5%. В мае месячный прирост цены на стройматериалы составлял 4,99%.

Как заявлял глава Минстроя Ирек Файзуллин, ведомство рассчитывает на прекращение активного роста цен на стройматериалы на фоне стабилизации рынка уже в этом году. Он подчеркнул, что министерство ведет активную работу в части ценообразования на строительные материалы с другими ведомствами.

Президент Владимир Путин во время "прямой линии" заявлял, что правительство принимает меры для стабилизации цен на строительном рынке.