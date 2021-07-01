Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в России необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

"Сейчас значительно подорожали некоторые строительные материалы, поэтому мы предлагаем без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%. Мы считаем, что это поддержит фонды капремонта", - сказал Егоров в четверг на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Егоров отметил, что Минстрой разработал проект постановления правительства. По словам замминистра, изменения позволят избежать риска срыва контрактов по капремонту, поскольку стоимость работ значительно выросла.

"Действительно тяжело, что за несколько лет, когда идет программа, в некоторых субъектах РФ ни разу не поднималась плата за капремонт, при этом стоимость строительных материалов и работ по капремонту возросли в несколько раз", - сказал Егоров.

Он добавил, что в регионах необходимо провести разъяснительную работу с населением о причинах удорожания капремонта домов. "Один субъект РФ поднял за два года плату практически в два раза по 30%, при этом сделал хорошую разъяснительную работу, объясняли, почему это надо сделать. В результате наполняемость фонда капремонта начала расти, улучшилось контрактование и качество работ. Не было недовольных, что произошло повышение платы", - заявил замминистра, уточнив, что речь идет о Липецкой области.

В 2020 году капремонт был проведен примерно в 47 тыс. многоквартирных домах. Всего было выполнено работ на 179 млрд рублей. Минстрой заверял, что пандемия не повлияла на собираемость взносов для капремонта, она составляла 92-93% к уровню предыдущего года.