В Крыму нашли останки людей первых веков нашей эры с деформированными черепами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили захоронение первых веков нашей эры на античном некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма, погребенные – с деформированными черепами. Об этом сообщили "Интерфаксу" в фонде "Археология" в понедельник.

"В захоронении находились сразу пять костяков, расположенных друг над другом. На верхнем уровне - костяк женщины, на груди которой лежали останки ребенка, а уже под ней – еще три костяка. У всех захороненных были деформированные при жизни кости черепа. Так называемые "вытянутые черепа" – традиционные для носителей сарматской культуры", - отметили археологи. Особенно часто деформация черепов встречается у поздних сарматов и является одним из признаков их идентификации.

Почему в одной могиле оказались погребены сразу пять человек, пока не понятно.

Исследованием останков занимается Институт археологии Российской академии наук. Его антрополог должен определить, были ли у погребенных прижизненные травмы и какие именно. Не исключено, что обнаруженные – жертвы военного конфликта или смертельной эпидемии.

Помимо человеческих останков в могиле нашли глиняную миску, железный нож - он был на поясе одного из погребенных - и медную монету, по которой после очистки можно определить дату захоронения.

Это уже не первый случай на некрополе Кыз-Аул, когда находят погребенных с такими деформациями черепа. В 2017 году обнаружили погребение ребенка с измененной черепной коробкой. Тогда журналисты окрестили могилу погребением "инопланетянина". Также на некрополе находили предметы, связанные с сарматами: кувшин с зооморфной ручкой в виде кабана.

Исследования ведет экспедиция Института археологии Крыма при поддержке фонда "Археология".

Традиция искусственного изменения черепов была распространена во многих культурах в разные эпохи. В Евразии самые древние случаи, вероятно, относятся к неолиту: тогда радикально изменился образ жизни людей на Ближнем Востоке. В эпоху бронзы в III–II тысячелетиях до нашей эры традицию позаимствовали многие скотоводческие народы на евразийском степном поясе. На территории России находили искусственно деформированные черепа, которые относятся к скифскому и аланскому населению (аланы – племена скифо-сарматского происхождения).

По мнению некоторых исследователей, подобного рода изменение формы черепа меняло характер человека, он становился более агрессивным.