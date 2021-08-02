В новгородском храме ХII века нашли кладку в древнеримской технике

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Новгородском кремле, при исследовании фундамента уже давно разобранной церкви Бориса и Глеба, построенная в XII веке по заказу новгородского купца Сотко Сытинича (прототип былинного Садко, по одной из версий), археологи нашли кирпичи древнеримской кладки, сообщил Институт археологии РАН.

"В процессе раскопок были обнаружены древние кирпичи, отличающиеся размерами и формой. Среди них выделяется домонгольский кирпич византийского образца, плоский, тонкий, почти квадратный, – плинфа. Из него в расчищенной конструкции сложен первый ряд стеновой кладки – плинт, выравнивающий неровности валунного фундамента. В сохранившихся под землей фрагментах стен присутствуют и большие белокаменные блоки. Кладка, которой были выложены стены церкви Бориса и Глеба с использованием как плинфы, так и каменных обработанных блоков, называется смешанной (opus mixtum), она является одним из самых древних видов каменной кладки, восходя к строительной технике Древнего Рима", - говорится в пресс-релизе.

Кладку нашли в ходе изучения западной стены постройки XII века, раскрыв часть стены, основания лопаток, каменных вертикальных тяг, членивших фасады, а также валунные фундаменты.

Раскрытый фрагмент показал также небольшую часть фундаментной ленты, направленной от западной стены в сторону северо-западного подкупольного столба, это уже древнерусские приемы закладки фундаментов. Ленточные валунные фундаменты, жестко скрепляющие стены и столбы храма между собой, давали запас прочности зданию и позволяли строить выше, отмечают ученые.

В летописях роспись церкви Бориса и Глеба не упоминается, но археологи нашли фрагменты древней штукатурки с красочным слоем - фрески. По найденным обломкам уже можно предположить, что храм расписывали дважды: во второй половине XII века и в XV веке, следует из сообщения.

Церковь Бориса и Глеба находилась в южной части новгородского кремля. В летописи XII века говорится, что на ее месте в первой половине XI столетия стоял деревянный Софийский собор, который сгорел. В 1167 году на этом участке Сотко Сытинич построил каменный храм Бориса и Глеба, который сейчас исследуют археологи.

В начале XIV века это здание перенесло масштабный ремонт. В 1441 году его снесли и построили новый в подобных формах, сохранив под землей основания старых стен и столбов. К этому новому зданию в XV веке пристроили придел с юга, ставший существующей ныне церковью Андрея Стратилата. В XVII веке собор был признан ветхим и разобран, а придел сохранился.

В летнем сезоне 2021 года раскопках в Новгороде участвовал архитектурно-археологический отряд Института археологии РАН, в который вошли студенты МГУ, Государственного академического гуманитарного университета, Политехнического колледжа НовГУ и волонтеры из московской школы № 57.