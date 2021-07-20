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Военная авиация сбросила на лесные пожары в Якутии почти 2,5 тыс. тонн воды

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщает, что военные транспортники Ил-76 за сутки сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров в республике Саха (Якутия), за все время выполнения задачи было сброшено свыше 2,3 тысяч тонн воды, сообщает во вторник Минобороны России.

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"Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны РФ выполнено 203 сброса более 2355 тонн воды, а также перевезено 290 специалистов противопожарной службы и свыше 37,5 тонн грузов", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что за сутки экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку около 1,5 тонн грузов. По поручению президента РФ министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки Минобороны России для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на территории Республики Саха (Якутия). В ее состав входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

По данным МЧС РФ на 19 июля, всего в России действовали 416 очагов природных пожаров, причем 216 из них - на территории Якутии. Огонь уничтожил в Якутии уже более 1,5 млн гектаров леса. Город Якутск находятся в зоне задымленности.

Якутия Минобороны России

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