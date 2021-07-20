Военная авиация сбросила на лесные пожары в Якутии почти 2,5 тыс. тонн воды

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщает, что военные транспортники Ил-76 за сутки сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров в республике Саха (Якутия), за все время выполнения задачи было сброшено свыше 2,3 тысяч тонн воды, сообщает во вторник Минобороны России.

"Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны РФ выполнено 203 сброса более 2355 тонн воды, а также перевезено 290 специалистов противопожарной службы и свыше 37,5 тонн грузов", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что за сутки экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку около 1,5 тонн грузов. По поручению президента РФ министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки Минобороны России для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на территории Республики Саха (Якутия). В ее состав входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

По данным МЧС РФ на 19 июля, всего в России действовали 416 очагов природных пожаров, причем 216 из них - на территории Якутии. Огонь уничтожил в Якутии уже более 1,5 млн гектаров леса. Город Якутск находятся в зоне задымленности.