Светлинскую ГЭС в Якутии обезопасили от природных пожаров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Якутии пожарные сумели обезопасить Светлинскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Мирнинском районе от природных пожаров, сообщил оперштаб Республики Саха (Якутия).

"В районе Светлинской ГЭС завершено создание минерализованной полосы. Проводится встречный отжиг для создания защитного барьера", - говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось, что природный пожар площадью 41,3 тыс. га подошел к поселку Сюльдюкар и Светлинской электростанции, огонь остановился всего в 4 км от поселка. В настоящее время опасности поселкам и объектам экономики из-за лесных пожаров нет, отмечает оперштаб.

В Мирнинском районе, где находится Светлинская ГЭС, на утро вторника зарегистрировано пять лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что принимаются оперативные меры по тушению пожаров в районе поселков Ерт, Дикимдя и Магарас. Огонь подошел к ним на расстояние менее 5 км. По данным Минэкологии республики на вторник, в Якутии тушат 92 лесных пожара, в борьбе с огнем задействовано более 2,1 тыс. человек, 290 единиц техники. За прошедшие сутки потушено 27 пожаров на площади 56, 2 тыс. га.

Всего в регионе полыхают 205 природных пожаров.