Из Абхазии на фоне энергокризиса вывозят оборудование для майнинга криптовалюты

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Из Абхазии вывезено около 40% оборудования для майнинга криптовалюты, доставленного ранее в республику. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Алиас Лабахуа.

Выступая в пятницу на пресс-конференции, он уточнил, что в республику официально было завезено 66 857 аппаратов для майнинга, а вывезено обратно за пределы Абхазии 27 124 единицы.

В свою очередь председатель ГТК Отар Хеция отметил, что с 30 марта текущего года на российско-абхазской границе по реке Псоу при попытке ввоза в страну таможенниками было изъято 63 единицы оборудования для добычи криптовалюты.

По его словам, по всем эти фактам заведены административные дела, материалы находятся в дознании, будут применены штрафы.

Хеция уточнил, что уголовные дела по этим случаям возбудить невозможно, так как по законодательству уголовная ответственность наступает, только если стоимость изъятого оборудования составляет более 250 тыс. рублей.

Ранее глава Госкомсвязи республики Беслан Халваш сообщил журналистам о том, что подписал приказ о продлении ограничений до конца марта 2022 года на доступ в интернет для майнеров криптовалюты. Кроме того он сообщил, что в ближайшее время в Абхазии начнут блокировать VPN для борьбы с майнингом.

"Это совершенно новый технический уровень. Будут закрываться VPN. В старом приказе у нас это не обозначено, поскольку не было технической возможности закрывать VPN. У нас появилось новое оборудование, которое выводит нас на другой технический уровень борьбы с этим видом деятельности", - сказал он.

Власти Абхазии ввели запрет на деятельность по добыче криптовалюты с конца 2020 года после того, как в стране стал ощущаться значительный дефицит электроэнергии.