Бывший главврач Морозовской больницы будет управлять курортами "Газпрома" в Сочи

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Свод Интернешнл", управляющей рекреационными активами "Газпрома" в Краснодарском крае стал Игорь Колтунов, врач по образованию, бывший главврач Морозовской детской больницы в Москве.

В новой должности он сменил Игоря Яковенко, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"Свод Интернешнл" управляет Горно-туристическим центром ПАО "Газпром", гостиничным комплексом "Гранд Отель Поляна" 5*, комплексом "Поляна 1389. Отель и СПА", комплексом для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", развлекательным центром "Галактика".

В апреле 2021 года "Свод Интернешнл" перешел на баланс группы "Газпром" (его непосредственными владельцами стали ООО "Газпром управление активами" (57%) и ООО "Газпром питание" (43%)).

Колтунов родился в 1968 году. Он с отличием окончил Ташкентский педиатрический медицинский институт по специальности "Педиатрия". Он - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

С 1994 года Колтунов работал в ГНИЦ профилактической медицины Минздрава. В 2011 году он возглавил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу Москвы, в 2018 году - Научно-методический геронтологический центр "Переделкино" Департамента труда и социальной защиты Москвы. С 2019 по 2020 год он был главврачом Одинцовской центральной районной больницы.