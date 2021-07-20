Биатлонист Чепиков подал документы для участия в выборах в Госдуму

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков подал документы для участия в выборах в Госдуму по Березовскому одномандатному избирательному округу в Свердловской области. Об этом "Интерфаксу" сообщили в общественной приемной депутата.

Чепиков - депутат Госдумы от Березовского одномандатного округа с 2016 года, член думского комитета по транспорту и строительству. До этого спортсмен был депутатом Свердловской облдумы.